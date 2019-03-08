Помпео обвинил администрацию Мадуро в отключении электроэнергии в Венесуэле

ТАСС, 8 марта. Госсекретарь Майкл Помпео возложил вину за отключение электроэнергии на территории Венесуэлы на администрацию президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

"Отключение электроэнергии и разруха, от которых страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США. Не из-за Колумбии. Не из-за Эквадора или Бразилии, Европы или кого-либо еще. Нехватка электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро", - написал госсекретарь в четверг в своем Twitter.

В четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Вице-президент по вопросам связи и культуры, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в четверг в эфире гостелевидения сообщил, что электроснабжение в Венесуэле полностью восстановят в ближайшие часы. По его словам, в штатах Монагас, Ансоатеги и Нуэва-Эспарта подача электричества уже возобновлена.