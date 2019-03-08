СМИ: в Риме расследуют причастность Берлускони к влиянию на решение Госсовета Италии

ТАСС, 8 марта. Прокуратура Рима начала расследование возможной причастности экс-главы итальянского правительства Сильвио Берлускони к влиянию на одно из решений Государственного совета Италии. Об этом в четверг сообщило агентство AGI.

По его данным, Берлускони мог повлиять на решение Государственного совета об отмене судебного постановления об обязательной передаче 9,99% акций банка Madilanum в центральный банк Италии. Прокуратура Рима предполагает, что экс-премьер мог подкупить судей, которые вынесли данное решение. Как отмечает агентство, стоимость акций при передаче составляла около €1 млрд.

В октябре 2012 года Берлускони был признан виновным в создании "теневых фондов" при покупке прав на демонстрацию американских фильмов по каналам Mediaset, а также в уклонении от налогов, за что получил наказание в виде четырех лет лишения свободы, сокращенных по амнистии до одного года, и запрет на участие в государственной деятельности.