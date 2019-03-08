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Политический кризис в Венесуэле

В Каракасе предпринимаются попытки восстановления электроснабжения

В четверг город и 20 штатов республики остались без энергоснабжения, президент страны обвинил в случившемся "американский империализм"

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Подача электроэнергии в ряде районов венесуэльской столицы, Каракасе, в пятницу частично возобновилась на несколько минут, однако затем снова прекратилась. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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Около 00:45 (07:45 мск) возобновилась работа по крайне мере части сети уличного освещения в городе в районе Лас-Мерседес и прилегающих частях города - Чакао, Альтамира. Зажглись окна некоторых зданий, вывески на улицах. О включении света в отдельных домах начали сообщать пользователи соцсетей. Часть общественных зданий переключилась с резервных источников питания на основные.

Однако уже примерно через 10 минут окна, вывески и фонари на улицах вновь погасли. В последующие полчаса новых попыток восстановления электроснабжения не предпринималось.

В четверг Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент страны Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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