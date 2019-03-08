СМИ: власти Малайзии должны рассмотреть любые предложения по поиску Boeing

ТАСС, 8 марта. Правительству Малайзии не следует отказываться от любых поступающих предложений по возобновлению поисков Boeing 777-200, выполнявшего 8 марта 2014 года рейс МН370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом пишет в пятницу малайзийская газета New Straits Times.

По мнению руководителя национальной Ассоциации пилотов Абдула Мансура, "Малайзия может только приветствовать инициативы по возобновлению поисков, большинство из которых предусматривают оплату только в случае положительного результата операции. Государственная казна не понесет никаких убытков", - отметил он и признал, что его страна не обладает необходимой для поисков техникой и оборудованием.

Мансур добавил, что предполагаемая зона поисков в Индийском океане не является территориальными водами ни одного государства. "Поэтому в случае положительного результата компания могла бы выставить счет не только Малайзии, но и Австралии и Китаю - наиболее заинтересованным странам в обнаружении лайнера", - уточнил он.

Ранее министр транспорта Малайзии Энтони Локе Сиеу Фук подтвердил, что правительство не отказалось от идеи возобновления поисков. "Если будут представлены предложения, заслуживающие доверия, то мы готовы их рассмотреть", - сказал глава ведомства.

Пропавший Boeing

Малайзийский Boeing ровно пять лет назад через два часа после вылета из Куала-Лумпура пропал с экранов радаров, связь с ним была потеряна. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту люди погибли. В ходе продолжавшихся почти три года поисков в океане к западу от Австралии была обследована обширная зона общей площадью 120 тыс. кв. км, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. Поиски в океане были остановлены год назад, тем не менее министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что их возможно будет возобновить в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение самолета.

В начале прошлого года малайзийские власти подписали соглашение с американской компанией Ocean Infinity о возобновлении поисков самолета. Для этого было зафрахтовано судно Seabed Constructor, оснащенное восемью автономными аппаратами, способными обследовать дно на самых больших глубинах. Поиски начались 22 января и завершились безрезультатно в конце мая.