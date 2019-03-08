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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что украинские силовики нарушили "весеннее перемирие"

В республике заявили, что силовики уже пять раз открывали огонь по территории ДНР

ДОНЕЦК, 8 марта. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков нарушили "весеннее перемирие" спустя пять минут после вступления его в силу. Об этом в пятницу заявил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Буквально через пять минут вступления в силу обновленных обязательств сторон о соблюдении всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня они были нарушены вооруженными формированиями Украины", - цитирует Якубова Донецкое агентство новостей.

По его данным, украинские силовики "уже пять раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, в том числе с применением запрещенного вооружения".

Новое перемирие в Донбассе, согласованное накануне подгруппой по безопасности контактной группы по урегулированию на востоке Украины, вступило в силу 8 марта в полночь по киевскому времени (01:00 мск).

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