Финский премьер попросил президента об отставке правительства

ХЕЛЬСИНКИ, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в пятницу подал президенту страны Саули Ниинистё прошение об отставке правительства. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

"Сипиля попросил президента Ниинистё об отставке правительства в его резиденции Мянтюниеми в пятницу", - говорится в заявлении.

Причиной такого шага премьера стала реформа систем социального обеспечения и здравоохранения, по которой правительство не смогло согласовать позицию.

Отставка кабмина может произойти всего за месяц до парламентских выборов, которые намечены на 14 апреля.

Предыдущие парламентские выборы состоялись в Финляндии весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабмина.