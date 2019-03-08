СМИ: президент Финляндии одобрил отставку правительства

ХЕЛЬСИНКИ, 8 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё принял прошение об отставке правительства, поданное ему премьер-министром Юхой Сипиля утром в пятницу. Об этом сообщило Финское информационное агентство (STT).

По его данным, глава государства одобрил прошение об отставке кабинета министров и "попросил правительство продолжить исполнение своих служебных обязанностей" до конца срока полномочий.

Причиной такого шага премьера стала реформа систем социального обеспечения и здравоохранения, по которой правительство не смогло согласовать позицию.

Отставка кабмина может произойти всего за месяц до парламентских выборов, которые намечены на 14 апреля.

Предыдущие парламентские выборы состоялись в Финляндии весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них "Синее будущее" осталось в составе кабмина.