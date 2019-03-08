Турция и Россия приступят к совместному патрулированию в Идлибе

АНКАРА, 8 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции и России приступят в пятницу к совместному патрулированию в регионе Идлиб на севере Сирии. Об этом заявил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с редакторами Anadolu .

"Сегодня начнется патрулирование в Идлибе. Россия будет осуществлять его вдоль границ Идлиба, а вооруженные силы Турции - в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение", - подчеркнул он.

По его словам, "совместное патрулирование Москвы и Анкары важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня на северо-западе Сирии".