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Кризис в Сирии
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Турция и Россия приступят к совместному патрулированию в Идлибе

По данным минобороны Турции, Москва будет осуществлять патрулирование вдоль границ Идлиба, а Анкара - в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение
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© Ugur Can/DHA via AP

АНКАРА, 8 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Турции и России приступят в пятницу к совместному патрулированию в регионе Идлиб на севере Сирии. Об этом заявил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с редакторами Anadolu.

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"Сегодня начнется патрулирование в Идлибе. Россия будет осуществлять его вдоль границ Идлиба, а вооруженные силы Турции - в регионах, в которых у террористов было изъято вооружение", - подчеркнул он.

По его словам, "совместное патрулирование Москвы и Анкары важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня на северо-западе Сирии".

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