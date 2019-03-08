Премьер-министр Грузии опроверг сообщения о смене министра иностранных дел страны

ТБИЛИСИ, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в пятницу опроверг сообщения СМИ о том, что посол Грузии в США Давид Бакрадзе сменит Давида Залкалиани на посту министра иностранных дел.

"И Давид Залкалиани, и Давид Бакрадзе являются высочайшими профессионалами, они успешны в своей профессиональной деятельности. Мне говорили, что грузинские СМИ сообщают и о других кадровых изменениях, но все это лишено оснований", - заявил Бахтадзе на брифинге в Тбилиси.

На этой неделе местные СМИ сообщили, что пост главы МИД Грузии займет Давид Бакрадзе, а Давид Залкалиани будет назначен послом Грузии в США.

Залкалиани занимает пост министра иностранных дел Грузии с 21 июня 2018 года, до этого он занимал должность первого заместителя главы МИД. Бакрадзе возглавляет грузинскую дипломатическую миссию в США с декабря 2016 года.