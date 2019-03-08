Финский премьер назвал прошение об отставке правительства собственным решением

ХЕЛЬСИНКИ, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля в пятницу на пресс-конференции назвал прошение президенту об отставке правительства страны собственным решением.

"Вчера вечером я обсудил отставку с президентом, а утром - с партнерами по правительству. Это было мое собственное, личное решение", - отметил он.

Причиной отставки стала неудача реформы системы социального обеспечения и здравоохранения, по которой правительство не смогло согласовать позицию. Премьер назвал это "огромным разочарованием" и добавил, что правительство "должно нести за это ответственность". Данная реформа была одним из основных пунктов программы кабмина.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё принял и одобрил прошение об отставке, но "попросил правительство продолжить исполнение своих служебных обязанностей" до конца срока полномочий.

Отставка кабмина может произойти всего за месяц до парламентских выборов, которые намечены на 14 апреля.

Предыдущие парламентские выборы состоялись в Финляндии весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе "Финляндского центра", Национальной коалиционной партии и "Истинных финнов". В 2017 году в результате внутрипартийного раскола "Истинные финны" перешли в оппозицию, отделившееся от них партия "Синее будущее" осталась в составе кабмина.