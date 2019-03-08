В минобороны Турции сообщили, что процесс развертывания С-400 начнется в октябре

АНКАРА, 8 марта. /ТАСС/. Процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре. Об этом заявил в пятницу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с редакторами Anadolu.
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"Развертывание С-400 начнется в октябре, ВВС изучают, в каких регионах их лучше установить", - сказал он.
Глава военного ведомства также вновь подчеркнул, что приобретение именно российских систем обороны было "не предпочтением Турции, а вынужденной мерой". По словам Акара, С-400 нужны для "обеспечения защиты населения страны".
Кроме того, он добавил, что Анкара и Вашингтон "продолжают переговоры о возможных поставках республике американских ракетных зенитных комплексов Patriot.
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня 2018 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.
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