В Колумбии открывается центр помощи беженцам из Венесуэлы

ЖЕНЕВА, 8 марта. /ТАСС/. Центр помощи беженцам из Венесуэлы на 350 мест открывается в колумбийском Майкао на границе с Венесуэлой. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Андрей Махечич.

"Вместе с колумбийскими властями УВКБ открывает сегодня в приграничном городе Майкао в департаменте Гуахара центр приема, чтобы предложить поддержку уязвимым беженцам и мигрантам из Венесуэлы", - отметил он. Махечич сообщил, что центр, созданный по просьбе национальных и местных властей, поначалу будет рассчитан на 350 человек, однако "у него есть возможность для расширения, чтобы принять в будущем больше людей".

Официальный представитель УВКБ пояснил, что речь идет не о лагере для длительного размещения беженцев, а о транзитном центре. "Уязвимые люди из Венесуэлы получат временный доступ к крыше над головой, продовольствию, воде, основному медицинскому уходу и другим услугам", - сказал он. Это первый подобный центр в Колумбии, сказал Махечич.

Он напомнил, что за пределами своей страны проживают более 3,4 млн венесуэльцев, из которых 2,7 млн покинули родину с 2015 года. Больше всего беженцев и мигрантов из Венесуэлы приняла Колумбия - 1,1 млн человек.