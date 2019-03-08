Премьер Сербии пообещала взвешенный ответ на действия Косова

БЕЛГРАД, 8 марта. /ТАСС/. Действия непризнанного Косова "противоречат здравому смыслу", но реакция Сербии будет взвешенной и ответственной. Об этом заявила в пятницу после заседания Совета безопасности Сербии премьер-министр страны Ана Брнабич.

"Реакция Сербии будет, как и всегда до этого момента, взвешенной. Мы проанализируем все аспекты наших ответных действий. Реакция будет ответственной, но должна сказать, что в любую минуту мы сумеем защитить интересы Сербии и ее граждан", - отметила она.

В четверг парламент непризнанного Косова принял закон, закладывающий основу для ведения переговоров с Белградом под эгидой ЕС и определяющий полномочия переговорной группы. В соответствии с документом, косовары отказались идти на какие-либо компромиссы, в том числе корректировать границы и обмениваться территориями. Таким образом, как заявил премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай, самопровозглашенная республика будет "сохранять Косово образца 17 февраля 2008 года", когда косовары односторонне провозгласили независимость.

Главы канцелярии по делам Косова и Метохии Марко Джурич назвал решение косовского парламента "концом диалога". По его словам, решение временной администрации в Приштине принять закон о ведении переговоров, "в котором говорится, что единственным возможным исходом переговоров является признание [независимости Косова], забивает гвоздь в крышку гроба диалога". Сербское агентство Tanjug назвало решение косовского парламента "неформальным объявлением войны", поскольку принятый документ "является сигналом Приштины, что она не желает компромисса, не хочет диалога и отказывается от любых соглашений".

В последний год Белград и Приштина активно обсуждали компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики. Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.