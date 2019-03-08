Генсек НАТО указал на необходимость вести диалог с Россией, продолжая укреплять альянс

ВАРШАВА, 8 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение альянса продолжать диалог с Россией в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил в пятницу в Варшаве, куда прибыл по случаю отмечаемого Польшей 12 марта 20-летия вступления страны в альянс.

"Мы начали готовиться к миру без ДРСМД и в условиях размещения Россией большего числа ракет", - указал он, подчеркнув важность единства НАТО в сложившейся ситуации. "Мы должны дать общий, скоординированный ответ", - подчеркнул Столтенберг. По его словам, сложно сказать, как НАТО будет действовать, но альянс "не планирует развертывания новых наземных ядерных ракет в Европе".

По мнению генсека, это подчеркивает важность подхода НАТО к отношениям с Россией, который основывается на сдерживании и диалоге. "Мы должны быть уверены, что обеспечиваем эффективную оборону и безопасность, исключить какую-либо неуверенность в наших возможностях защищаться, противодействовать конфликту", - отметил он.

"Одновременно, Россия - наш сосед. Мы должны разговаривать, вести диалог и должны продолжать контролировать вооружение. Мы не хотим новой гонки вооружений и новой холодной войны", - сказал Столтенберг. "Мы должны на определенном уровне пытаться улучшить отношения с Россией", - подчеркнул он.

1 февраля глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.