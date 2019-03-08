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ВВС Эстонии получили в подарок от США легкий транспортный самолет M28

Самолет представляет собой модификацию советского Ан-28

ТАЛЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Эстонии получили подаренный США легкий транспортный двухмоторный самолет укороченного взлета и посадки M28 (в ВВС США - C-145A Skytruck). Об этом сообщил в пятницу портал ERR со ссылкой на Силы обороны Эстонии.

M28 представляет собой модификацию советского Ан-28, выпускавшегося по лицензии на польском авиазаводе PZL Mielec. Он построен в Польше в 2009 году. В Польше самолет используется для разных задач, включая морское патрулирование, в Германии - для обучения парашютистов.

В общей сложности США подарят Эстонии два таких самолета, второй будет передан до конца года.

ВВС Эстонии используют такие самолеты, в том числе для проведения наблюдательных полетов, эвакуации раненых с поля боя и транспортировки десанта.

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