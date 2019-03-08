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Вучич заявил, что Приштина не хочет диалога с Белградом

По мнению президента Сербии, такие выводы можно сделать в связи с принятым в Косове законом

БЕЛГРАД, 8 марта. /ТАСС/. Парламент непризнанного Косова показал, что в действительности не хочет диалога с сербами. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич.

"Косовские албанцы принятым законом показали, что никогда не хотели диалога и не захотят его в будущем. Ответ Сербии будет решительным, серьезным и жестким. Мы защитим сербские интересы, мы не напуганы их угрозами и угрозами их защитников", - заявил Вучич после заседания Совбеза страны и встречи с представителем Госдепартамента Дэвидом Хейлом.

В четверг парламент непризнанного Косова принял закон, закладывающий основу для ведения переговоров с Белградом под эгидой ЕС и определяющий полномочия переговорной группы. В соответствии с документом, косовары отказались идти на какие-либо компромиссы, в том числе корректировать границы и обмениваться территориями. Таким образом, как заявил премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай, самопровозглашенная республика будет "сохранять Косово образца 17 февраля 2008 года", когда косовары односторонне провозгласили независимость.

В последний год Белград и Приштина активно обсуждали компромиссное решение, связанное с корректировкой границ и обменом территориями. США поддерживали эту идею, настаивая на окончательном соглашении, предполагающем корректировку границ Сербии и непризнанной республики.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против изменения границ на Балканах, подчеркнув, что все страны региона и без того имеют перспективу вступления в европейское сообщество.

Теги
Меркель, АнгелаСШАГерманияСербияВучич, Александар
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