В столице Алжира продолжаются массовые манифестации против участия президента в выборах

ТАСС, 8 марта. В алжирской столице в пятницу около полудня возобновились массовые манифестации, участники которых выражают протест по поводу выдвижения действующего 82-летнего главы государства Абдельазиза Бутефлики на пятый срок на президентских выборах, намеченных на апрель 2019 года. Об этом сообщает информационный портал TSA (Tout sur l'Algrie).

Люди, главным образом молодежь, собрались на площадях Мориса Одэна, 1 мая и Главного почтамта, а также на бульварах Виктора Гюго и Мухаммеда V. "Нет пятому сроку! Республика - не королевство! Бутефлика, уходи!", - скандируют манифестанты с национальными флагами в руках.

Для обеспечения правопорядка в столице дежурят усиленные наряды полиции и жандармерии. Под охрану взяты государственные учреждения, здания посольств зарубежных стран.

Тем временем, инициаторы манифестаций и митингов призывают их участников выражать свои требования исключительно мирно и спокойно. В социальных сетях распространяется девиз "Будьте хорошими ради Алжира!". В некоторых мечетях имамы призывают граждан вести себя на маршах в рамках закона.

В других городах Алжира после полудня противники действующей власти также выходят на улицы. Последняя крупная манифестация проходила в стране 5 марта.

Конституционная реформа

3 марта Конституционный совет принял документы Бутефлики для регистрации его кандидатом на президентских выборах, запланированных на 18 апреля. Необходимый пакет вместе с заявлением и справкой о состоянии здоровья представил глава предвыборного штаба президента Абдельгани Заалян. Однако по законам выдвиженец должен лично предоставлять все документы. Кроме того, накануне Национальный совет профессионального объединения врачей Алжира предупредил о недопустимости фальсификации медицинских справок, которые претенденты на высший государственный пост в стране предоставляют в Конституционный совет.

В 2016 году в Алжире была проведена конституционная реформа. В частности, в Основном законе страны было восстановлено ограничение президентских полномочий только двумя сроками по пять лет, которое было снято в пользу президента Бутефлики в 2008 году. Эта поправка делает продление мандата Бутефлики неконституционным в принципе, однако она не помешала правящей коалиции вновь выдвинуть действующего президента кандидатом.

Также остались без ответа призывы алжирской общественности применить 102 статью конституции, предусматривающую в случае тяжелой и продолжительной болезни президента назначение председателя парламента временным главой государстве с последующим созывов досрочных президентских выборов.