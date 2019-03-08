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ВМС Ирана отбили атаку пиратов на нефтяной танкер

По информации агентства Mehr, в нападении участвовали 11 катеров

ТАСС, 8 марта. Военно-морские силы Ирана отбили нападение пиратов, атаковавших нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом в пятницу со ссылкой на официального представителя ВМС сообщило агентство Mehr.

По его данным, в четверг пираты на 11 скоростных катерах напали на иранский танкер, на борту которого находился груз массой 150 тыс. т.

Как отмечает Mehr, в последние годы ВМС Ирана расширили сферу своей деятельности, обеспечивая защиту иранских судов от сомалийских пиратов в Индийском океане и Аденском заливе.

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