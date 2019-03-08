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Кризис на Украине

В ОБСЕ выразили оптимизм в связи с договоренностью о "весеннем перемирии" в Донбассе

Спецпредставитель организации в контактной группе Мартин Сайдик поприветствовал приверженность сторон прекращению огня на востоке Украины

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Специальный представитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик приветствует вступившую в силу договоренность о об установлении "весеннего перемирия" в Донбассе. Об этом сказано в его заявлении, распространенном в пятницу.

"Я искренне приветствую подтверждение приверженности сторон прекращению огня на востоке Украины, согласованное на видеоконференции рабочей подгруппы по безопасности под руководством посла Эртугрула Апакана. Оно вступает в силу именно в начале самого яркого и красивого праздника весны - Международного женского дня. Это вселяет оптимизм и надежду, что оно будет соблюдаться не только во время этого праздника, но и в последующие дни и недели во благо всего населения Украины", - сказано в заявлении.

Сайдик выразил сторонам переговоров глубокую признательность за принятие этого решения и призвал их "к обеспечению всех необходимых мер для соблюдения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия".

Ранее участники подгруппы по безопасности контактной группы на переговорах в формате видеоконференции согласовали установление в Донбассе так называемого нового весеннего перемирия. Соглашение о прекращении огня вступило в силу 8 марта с 01:00 мск. Полпред РФ в нонтактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов подчеркнул вклад в это посредников - представителей ОБСЕ и Российской Федерации.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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