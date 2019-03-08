СМИ: ФАТХ выдвинуло кандидатуру на пост нового премьер-министра Палестины

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Одна из основных палестинских фракций, движение ФАТХ, которое возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас, выдвинуло члена центрального комитета Мухаммеда Аштия на пост премьер-министра. Об этом в пятницу сообщил новостной портал Samaa News со ссылкой на источники в руководстве ФАТХ.

По информации издания, на состоявшемся на этой неделе заседании ЦК ФАТХ Аштия был утвержден кандидатом на должность нового главы палестинского кабинета министров. Решение ФАТХ носит рекомендательный характер, однако, как утверждают источники, Аббас уже в ближайшие дни утвердит представленную кандидатуру вместо исполняющего обязанности премьера Рами Хамдаллы.

Мухаммед Аштия, экономист по образованию, считается одним из ближайших соратников Аббаса. Аштия входил в состав палестинской делегации на переговорах с Израилем, занимал несколько министерских постов в правительстве Палестины.

29 января палестинское правительство, штаб-квартира которого находится в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, официально подало в отставку. Прошение об отставке в тот же день было принято президентом Палестины Аббасом. Он же поручил всем членам палестинского правительства выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.