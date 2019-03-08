Мэй призвала ЕС посодействовать прохождению сделки по Brexit через британский парламент

ЛОНДОН, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала власти ЕС в ближайшие дни сделать шаги, которые будут содействовать прохождению сделки по Brexit через британский парламент 12 марта. Об этом она заявила, выступая с речью по теме Brexit перед рабочими в городе Гримсби.

"Не только перед парламентариями на следующей неделе встанет серьезный выбор, ЕС также предстоит сделать выбор. Обе стороны являются участниками этого процесса. В европейских интересах, чтобы Великобритания покинула бы ЕС со сделкой. Мы работаем вместе с ними, но решения, которые ЕС примет в ближайшие несколько дней, окажут большое влияние на исход голосования", - сказала глава британского правительства.

По ее словам, главным предметом обеспокоенности британских парламентариев является так называемый бэкстоп, который позволяет сохранить членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Британский премьер также сообщила, что довела эту позицию и до Брюсселя, и до каждого в отдельности лидера стран ЕС. По словам Мэй, поскольку "бэкстоп" является страховочным механизмом, ни одна из сторон не стремится его задействовать, к тому же он не может быть постоянным.

"Не в интересах ЕС, чтобы он был постоянным, потому что они опасаются, что это предоставит нам долгосрочные конкурентные преимущества", - заявила Мэй.

Говоря о предстоящем голосовании, Мэй предупредила, что в случае, если соглашение по Brexit будет отвергнуто, теоретически существует перспектива невыхода страны из ЕС и создания атмосферы неопределенности. "Если сделка будет поддержана, то Великобритания покинет ЕС, если же ее отвергнут, то никто не узнает, что произойдет дальше. Мы можем не выйти из ЕС в течение многих месяцев, мы можем выйти без мер защиты, которые предусматривает сделка, мы можем вообще никогда не выйти", - сказала премьер.

По образному выражению Мэй, что при отклонении сделки "единственной определенностью будет бессрочная неопределенность". Глава правительства также подчеркнула, что "Brexit принадлежит не депутатам парламента, а всей стране".