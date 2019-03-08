МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета на въезд австрийскому репортеру

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Австрии вызовет на будущей неделе посла Украины в Вене Александра Щербу на беседу из-за решения украинских властей запретить въезд руководителю бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу. Об этом заявили в МИД Австрии в пятницу, сообщило Австрийское агентство печати ( APA ).

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, беседу с украинским послом проведет генеральный секретарь МИД Йоханнес Петерлик.

7 марта Украина на один год запретила въезд для руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF в Киеве Кристиану Вершюцу. Украинская сторона обвинила журналиста в нарушении государственной границы, оправдании воссоединения Крыма с Россией и антиукраинской пропаганде. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в ответ на это обвинила Украину в цензуре, осудила действия Киева и призвала снять запрет на въезд.

В декабре 2018 года Кристиан Вершюц заявил, что опасается за свою жизнь в этой стране и призвал австрийское правительство и руководство ORF повлиять на украинское правительство с целью прекратить строить препятствия для журналистской работы. Он также указывал, что украинские власти отказывают ему в аккредитации.