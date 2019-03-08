Почти 20 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военными в Газе

КАИР, 8 марта. /ТАСС/. Почти 20 палестинцев получили огнестрельные ранения в столкновениях с израильскими военными, которые проходят в блокированном секторе Газа. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Samaa News, приводя высказывание представителя министерства здравоохранения анклава.

По его словам, "к настоящему времени 17 арабов, участвовавших в акциях протеста на границе сектора с Израилем, были доставлены в госпиталь Газы с огнестрельными ранениями". Он добавил, что один из них находится в тяжелом состоянии.

Особенно многочисленные стычки жителей Газы с полицией, как отмечает портал, были отмечены близ населенного пункта Хан-Юнис и на востоке анклава. В этих районах для разгона протестующих израильская полиция открывала беспорядочный огонь из автоматического оружия и использовала гранаты со слезоточивым газом. Несколько десятков человек получили серьезные отравления.

С утра тысячи палестинцев вышли на 50-ю пятницу протеста в приграничную с Израилем зону в рамках проводимого "Марша возвращения". По случаю отмечаемого 8 марта Международного женского дня сегодняшние выступления в секторе проходят под лозунгом "В защиту палестинских женщин".

Палестинцы с 30 марта прошлого года проводят акции протеста в Газе в рамках начавшегося тогда всеобщего "Марша возвращения" с требованием снятия длящейся уже 12 лет блокады сектора. Наиболее ожесточенный характер столкновения приобретают по пятницам, когда к границе с Израилем после молитвы на манифестации выходят тысячи человек. Согласно данным палестинской стороны, за это время в стычках погибли уже более 260 палестинцев, пострадали свыше 25 тыс.