МИД Армении: в ОДКБ нужно исключить ситуации, не имеющие правового регулирования

ЕРЕВАН, 8 марта. /ТАСС/. Эффективность Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо повысить путем принятия приемлемых для всех решений и исключения ситуаций, не имеющих правового регулирования. Такое заявление в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС сделала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

"В основу ОДКБ заложен принцип принятия консенсусных, приемлемых для всех решений. Дело не в ускорении или замедлении тех или иных процессов, а в повышении эффективности организации путем принятия приемлемых для всех решений, исключения ситуаций, не имеющих правового регулирования", - отметила Нагдалян, комментируя заявление МИД Белоруссии с требованием ускорить процесс назначения белорусского представителя генсеком ОДКБ.

По словам представителя внешнеполитического ведомства Армении, "за все время нашего членства в ОДКБ мы подчеркивали важную роль организации в системе безопасности Армении, посему наш приоритет - посредством обсуждения и тесного сотрудничества повысить ее авторитет и эффективность деятельности". "Сквозь эту призму и нужно рассматривать шаг Армении, направленный на отделение данной структуры от внутриправовых вопросов страны", - добавила Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД республики также отметила, что Армения тесно сотрудничает со всеми членами ОДКБ и работает над принятием консенсусного решения. "Хочу подчеркнуть, что, по нашей оценке, ОДКБ, несмотря ни на что, нормально и эффективно работает, члены организации тесно сотрудничают, а секретариат бесперебойно выполняет свои обязанности", - подчеркнула она.

14 февраля МИД Белоруссии выступил с заявлением с требованием ускорить процесс утверждения белорусского представителя на посту генсека ОДКБ. 2 ноября 2018 года по инициативе армянской стороны генсек организации Юрий Хачатуров был снят с этой должности. Армения заявляла, что должна сохранить этот пост до истечения срока ее полномочий.