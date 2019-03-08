В украинской оппозиции заявили, что дело против Медведчука носит заказной характер

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. "Оппозиционная платформа - За жизнь" утверждает, что дело против председателя ее политсовета Виктора Медведчука за его высказывания по решению конфликта в Донбассе заведено "с искусственным созданием доказательств обвинения и фальсификацией". Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте партии.

"Анализируя судебные решения [в рамках дела] и инициативы следствия, можно сделать вывод о заказном характере дела в отношении Виктора Медведчука, ну а попытки сфабриковать доказательства вины председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", к сожалению, очевидны", - отмечается в сообщении.

Оппозиционеры привели ряд аргументов, свидетельствующих о попытке фальсификации. В частности, они заявили об "очевидной спешке при пошиве дела" против Медведчука, так как в нем присутствуют ошибки на этапе проведения досудебного следствия.

В партии напомнили и о том, что 21 февраля Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя о назначении лингвистической экспертизы, по результатам которой эксперты должны дать оценку высказываниям Медведчука о пути урегулирования конфликта в Донбассе. Оппозиция называет такое решение суда "сомнительно законным", так как "кроме экспертизы высказываний Виктора Медведчука, экспертам предстоит ответить на вопросы, "какое определение имеют термины "публичные призывы к изменению границ территории Украины", "публичные призывы к изменению государственных границ Украины", "разжигание национальной, религиозной вражды"", которые являются диспозитивными признаками уголовных правонарушений по статье 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и статье 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины". "Таким образом, эксперты должны осуществить толкование положений закона, однако в силу статьи 242 УПК Украины не допускается проведение экспертиз для выяснения вопросов права", - напомнили в пресс-службе политической платформы.

Оппозиционеры также настаивают на "преднамеренности действий и предвзятости следователя" по делу. В пресс-службе назвали "манипуляцией следствия" "попытки отправить на экспертизу собственный протокол после осмотра видео [выступления Медведчука] вместо оригинальной видеозаписи", что, как отметили в пресс-службе, "вызывает сомнение относительно достоверности видеофайла и техническом невмешательстве в него".

В связи с этим "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует привлечь к уголовной ответственности "лиц, виновных в фабрикации уголовного дела против председателя политсовета партии Виктора Медведчука".

Откуда дело?

В конце января в Киеве прошел съезд новой оппозиционной силы, получившей название "Оппозиционная платформа - За жизнь". Она была создана в конце прошлого года путем объединения части бывшего "Оппозиционного блока", партии "За жизнь" и еще ряда оппозиционных организаций Украины.

Выступая на съезде, глава политического совета новой политической структуры Виктор Медведчук представил свой план мирного урегулирования в Донбассе путем создания там автономного региона в составе Украины. При этом Медведчук особо подчеркнул, что это предложение не противоречит записанному в Конституции унитарному статусу государства. "Мы не говорим о федеративном устройстве. Мы живем по конституции, которая предусматривает унитарный статус с возможностью статуса автономии для отдельного региона. Это действующая Конституция, это мы не хотим изменить, это уже есть", - сказал он.

Тем не менее несколько дней спустя Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Медведчука, обвинив его в государственной измене.

Позднее суд Киева назначил лингвистическую экспертизу высказываний Виктора Медведчука.