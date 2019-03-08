Министр ВВС США Хезер Уилсон подтвердила, что уйдет в отставку

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Министр ВВС США Хезер Уилсон, входившая, по данным американских СМИ, в число кандидатов на пост главы Пентагона, подтвердила свое решение уйти в отставку и сообщила, что уже проинформировала об этом президента США Дональда Трампа. Об этом она написала в пятницу на своей странице в Twitter.

"Сегодня я проинформировала президента, что уйду в отставку с поста министра ВВС и перейду на работу президентом Университета Техаса в Эль-Пасо. Было большой честью работать вместе с нашими военнослужащими, я горжусь тем прогрессом, которого мы достигли в деле восстановления боеготовности и огневой мощи ВВС США", - заявила она.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США сообщило о том, что Уилсон уйдет в отставку 31 мая. По этим данным, решение она приняла самостоятельно, и на нее не оказывалось давления.

По информации американских СМИ, Трамп рассматривал Уилсон в числе возможных кандидатов на пост главы Пентагона вместо сложившего полномочия 1 января Джеймса Мэттиса. При этом газета Politico в январе сообщила, что по меньшей мере два человека уже ответили отказом на предложение Трампа занять эту должность.

19 декабря Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. 20 декабря он сообщил в Twitter о том, что Джеймс Мэттис уходит в отставку с поста главы Пентагона. Исполняющим обязанности министра обороны был назначен Шанахан, являвшийся до этого первым заместителем Мэттиса. Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.