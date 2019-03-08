Куратор информационной политики Трампа подаст в отставку

ТАСС, 8 марта. Заместитель руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл Шайн подаст в отставку. Он займет должность советника в предвыборном штабе президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании 2020 года, в пятницу сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"[Билл] Шайн будет полностью вовлечен в работу по подготовке к тому, чтобы [президент США Дональд Трамп] одержал победу на президентских выборах в 2020 году", - приводит телеканал текст заявления, распространенного Белым домом. На данный момент остается неясным, какую роль будет играть Шайн в предстоящей предвыборной кампании.

Шайн был назначен заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям в июле прошлого года. С поста директора Fox News он был уволен в мае 2017 года в связи со скандалом о домогательствах, который также стоил должности покойному экс-гендиректору телеканала Роджеру Эйлсу. Одна из его ведущих подала тогда в суд на Эйлса и Шайна. Первого она обвинила в домогательствах, а второго в том, что он якобы поощрял недопустимые действия и не принял надлежащих мер, чтобы защитить ее от приставаний.

До Шайна информационную политику администрации Трампа курировала Хоуп Хикс. Она занимала пост директора по коммуникациям Белого дома, но не являлась заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома. Как сообщил в октябре телеканал CNN, Хикс в начале 2109 года займет один из руководящих постов в компании Fox.