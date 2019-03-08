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США не исключили применения санкций против стран, поддерживающих Мадуро

Спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс прокомментировал возможность введения ограничений, в частности, в отношении России, Кубы и Индии
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс AP Photo/Alex Brandon
Описание
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Американская администрация пока не принимала решений об использовании односторонних санкций в отношении государств, поддерживающих президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но не исключает возможности задействования такого механизма в будущем. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

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"Применение вторичных санкций всегда является возможностью. Но пока мы этого не делали. И мне не хотелось бы строить умозаключения насчет того, поступим ли мы таким образом, что может вынудить нас принять такое дополнительное решение", - сказал дипломат. Он комментировал вопрос о том, рассматривают ли США в связи с ситуацией в Венесуэле вариант применения санкций в отношении, в частности, России, Кубы и Индии.

Кроме того, Абрамс заверил, что используемые Вашингтоном в последние месяцы санкции в отношении Венесуэлы могут быть в перспективе отменены.

"Мы с самого начала применения санкций говорили, что это замышлялось как временная мера. Все уведомления [о введении карательных мер] со стороны министерства финансов США гласили, что санкции могут быть отменены. Цель заключается в том, чтобы вынудить людей изменить свое поведение. Поэтому, применяя санкции и аннулируя [американские въездные] визы [у ряда категорий венесуэльцев], мы совершенно ясно даем понять, что эти шаги обратимы, если поменяются схемы поведения", - отметил Абрамс.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаРоссия
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