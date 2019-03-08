Минобороны Армении считает планируемые Азербайджаном военные учения попыткой давления

ЕРЕВАН, 8 марта. /ТАСС/. Крупномасштабные военные учения, планируемые Азербайджаном, являются попыткой давления в контексте возможной встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. С таким утверждением выступил в пятницу в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян.

"Согласно Венскому документу, военные учения подлежат уведомлению, если в них участвуют по меньшей мере 9 тыс. человек, 250 танков или 500 боевых бронированных машин, 250 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня. Мы не получили уведомлений по линии ОБСЕ и считаем планируемые военные учения попыткой давления в контексте встречи Пашиняна и Алиева", - написал Ованнисян.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило что с 11 по 15 марта в стране пройдут широкомасштабные учения, в которых примут участие до 10 тыс. человек. По данным оборонного ведомства, в маневрах примут участие до 10 тыс. военнослужащих личного состава, около 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с "тройкой" сопредседателей - Россией, США и Францией.