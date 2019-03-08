Гуайдо возложил вину за отключения света в Венесуэле на власти и призвал сменить их

КАРАКАС, 8 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо возложил ответственность за последствия отключения электричества в Венесуэле на власти страны и призвал сменить их. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"В больнице из-за отключения света погибли люди. Это настоящее зло, - заявил политик на митинге на площади Палос-Грандес в столичном районе Альтамира. - Чтобы победить это зло, необходимо осуществить смену власти".

Лидер оппозиции также заявил, что не верит, будто отключение света практически на всей территории Венесуэлы стало результатом саботажа, как заявляют власти. "Мы все знаем, что причины [заключаются] в плохом состоянии энергосистемы страны из-за коррупции в этой сфере", - добавил Гуайдо.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.