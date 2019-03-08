СМИ: свыше 1 млн человек приняли участие в антиправительственной акции в столице Алжира

ТАСС, 8 марта. Более 1 млн человек приняли в столице Алжира в пятницу участие в антиправительственной манифестации с требованием к действующему 82-летнему главе государства Абдельазизу Бутефлике не выдвигаться на пятый срок на президентских выборах, намеченных на апрель текущего года. Об этом сообщает издание Al Watan.
По его информации, участники заполнили практически весь центр города, скандируя лозунги, направленные против правящей верхушки, включая партию "Фронт национального освобождения", правительство и непосредственно президента. Площадь Мориса Одэна, 1 мая и Главного почтамта, бульвары Виктора Гюго и Мухаммеда V, улицы Дидуша и Бен Мехди и многие другие места столицы во второй половине дня до отказа заполнились алжирцами, пришедшими с национальными флагами в руках высказать свою гражданскую позицию. Среди них есть немало женщин и детей.
"Нет пятому сроку! Республика - не королевство! Бутефлика, уходи! За свободный и демократический Алжир", - скандировали, не переставая люди, на протяжении нескольких часов. Также часто можно было услышать популярный по событиям "арабской весны" лозунг "Народ хочет падения режима".
С точки зрения Al Watan, "Алжир сегодня увидел народную протестную акцию беспрецедентного масштаба с момента сделанного в феврале заявления Бутефлики о намерении участвовать в выборах". "Если в самом начале люди отвергали кандидатуру действующего президента, то теперь они требуют смены всей политической системы страны", - говорится в материале издания.