СМИ: свыше 1 млн человек приняли участие в антиправительственной акции в столице Алжира

ТАСС, 8 марта. Более 1 млн человек приняли в столице Алжира в пятницу участие в антиправительственной манифестации с требованием к действующему 82-летнему главе государства Абдельазизу Бутефлике не выдвигаться на пятый срок на президентских выборах, намеченных на апрель текущего года. Об этом сообщает издание Al Watan .

По его информации, участники заполнили практически весь центр города, скандируя лозунги, направленные против правящей верхушки, включая партию "Фронт национального освобождения", правительство и непосредственно президента. Площадь Мориса Одэна, 1 мая и Главного почтамта, бульвары Виктора Гюго и Мухаммеда V, улицы Дидуша и Бен Мехди и многие другие места столицы во второй половине дня до отказа заполнились алжирцами, пришедшими с национальными флагами в руках высказать свою гражданскую позицию. Среди них есть немало женщин и детей.

"Нет пятому сроку! Республика - не королевство! Бутефлика, уходи! За свободный и демократический Алжир", - скандировали, не переставая люди, на протяжении нескольких часов. Также часто можно было услышать популярный по событиям "арабской весны" лозунг "Народ хочет падения режима".

С точки зрения Al Watan, "Алжир сегодня увидел народную протестную акцию беспрецедентного масштаба с момента сделанного в феврале заявления Бутефлики о намерении участвовать в выборах". "Если в самом начале люди отвергали кандидатуру действующего президента, то теперь они требуют смены всей политической системы страны", - говорится в материале издания.