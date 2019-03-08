США не знают, сколько продлится кризис в Венесуэле, но уверены в уходе Мадуро

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Американское правительство не знает, насколько затяжным может оказаться кризис в Венесуэле, но не сомневается в уходе президента Николаса Мадуро. Об этом заявил в пятницу на брифинге для журналистов спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Его попросили дать комментарий по поводу того, что недавние предсказания США о неминуемом сходе Мадуро с политической сцены в Каракасе не оправдались, того, что лишь меньшая часть мирового сообщества встала на сторону Вашингтона в вопросе о кризисе в Венесуэле. Абрамс в ответ утверждал, что администрация Трампа никогда не настраивалась на скорую смену власти в Венесуэле. "У нас такого взгляда не было", - сказал на этот счет дипломат. "Госсекретарь [США Майкл] Помпео, когда попросил меня заняться этой работой, не говорил мне: приходи в Госдепартамент на три-четыре недели, решим все это, а потом сможешь вернуться в Совет по международным отношениям", - заверил Абрамс.

"Мы понимали, что в Венесуэле идет борьба, продолжительность которой предсказать мы не можем, никто не предсказывал, - отметил представитель внешнеполитического ведомства США. - Режимы зачастую выглядят совершенно мощными до самого дня коллапса". "Никто из нас не знает, как предсказать временные рамки [кризиса в Венесуэле]. Однако, мне кажется, вектор и исход [развития событий в Венесуэле] совершенно ясны", - добавил Абрамс.

Кроме того, он отверг выводы о том, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо является по существу марионеткой в руках США. "Обвинение, заключающее в том, что Хуан Гуайдо является марионеткой США, во-первых, смехотворно, а, во-вторых, опровергается несколькими способами", - считает Абрамс. В связи с этим он прежде всего напомнил о "числе стран, поддерживающих" Гуайдо, в том числе участников ЕС. "Вы видели, каким образом Гуайдо, когда он [на днях] ездил по ряду латиноамериканских стран, принимали их президенты", - сказал дипломат.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских стран предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов главы государства, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.