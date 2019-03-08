Конституционный суд Молдавии 9 марта выскажется о результатах парламентских выборов

КИШИНЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии рассмотрит 9 марта отчет ЦИК, направленный для утверждения результатов выборов в парламент и депутатских мандатов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба КС.

"После изучения документов ЦИК по результатам парламентских выборов 24 февраля 2019 года КС выскажется по поводу законности выборов в парламент и признания мандатов избранных депутатов", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что суд может отложить признание выборов до завершения всех судебных процессов, в которых кандидаты оспаривали результаты голосования. Если суд признает действительными более двух третей от общего числа мандатов (67 из 101), то президент страны Игорь Додон вправе созвать первое заседание парламента в течение 30 дней со дня голосования.

Эти выборы в Молдавии впервые прошли по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. По данным ЦИК, победителям стала Партия социалистов Республики Молдова, поддерживающая президента и восстановление отношений с Россией. Она получила 35 мандатов.

За ней следует правящая Демократическая партия Молдовы с результатом в 30 мандатов, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок Acum ("Сейчас"), получивший 26 мандатов. Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет четвертой с результатом в семь мандатов, три мандата получат независимые депутаты.

Наблюдавшие за избирательным процессом представители ОБСЕ и СНГ в целом признали выборы корректными и демократичными. Некоторые кандидаты обратились в суды с просьбой пересчитать бюллетени или обвинили коллег в нарушениях.