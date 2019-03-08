Тимошенко рекомендует избирателям брать трое очков на выборы, чтобы найти ее в бюллетене

КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины, экс-премьер-министр и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко попросила избирателей быть крайне внимательными на предстоящих выборах, учитывая, что в бюллетене будет кандидат, который является ее однофамильцем. Об этом она заявила в пятницу в эфире телеканала "Украина".

"Два [кандидата с фамилией] Тимошенко в бюллетене - унизительная технология, потому что мои оппоненты зарегистрировали моего полного тезку, чтобы люди, когда волновались или забыли очки, не рассмотрели. Таким образом действующий президент [Петр Порошенко] хочет нечестно у меня выиграть. Берем трое очков на участки и знаем, что такие технологии работают", - отметила Тимошенко.

Она добавила, что в выборах президента Украины никогда не участвовало так много кандидатов (сейчас их 39). "Никогда не было 40 кандидатов. Цель - чтобы около действующего президента собрать посредством админресурса и подкупа большинство [голосов], а остальные [кандидаты] имели бы разрозненные голоса, и была бы победа у действующего [президента] в первом туре", - полагает она.

В избирательном бюллетене на выборах президента Украины 31 марта в числе прочих фамилий будут две одинаковые: речь о Юлии Тимошенко и депутате Верховной рады Юрии Тимошенко. Последний уже оказался в центре скандала: накануне Генеральная прокуратура Украины заявила, что подозревает депутата Рады от партии "Батькивщина" Валерия Дубиля в шантаже и организации подкупа Юрия Тимошенко. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали двух человек, которые якобы пытались предложить ему отказаться от участия в выборах за 5 млн гривен ($187 тыс.).

Юрий Тимошенко идет на выборы как самовыдвиженец. По данным украинских СМИ, полиция открыла против него расследование из-за залога участника избирательной кампании, который состоял из "пожертвований ряда фиктивных частных лиц". Сам Тимошенко заявил, что считает эти действия политическим преследованием.

Ранее лидер партии "Батькивщина" и ключевой кандидат в президентской гонке Юлия Тимошенко уже обвиняла главу государства Петра Порошенко в причастности к выдвижению в президенты ее однофамильца. По ее мнению, это сделано с целью запутать избирателя и отобрать у нее часть голосов; она потребовала снять его кандидатуру.