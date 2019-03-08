Во Франции женщины вышли на улицы с требованием равной оплаты труда и прекращения насилия

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Акции в поддержку равных условий оплаты труда мужчин и женщин, а также против дискриминации по половому признаку и насилия прошли в городах Франции в связи с Международным женским днем. По данным Agence France-Presse, в манифестациях приняли участие несколько тысяч человек.

Акции по всей стране начались в 15:40 - символическая точка отсчета, с которой, по мнению активистов, женщины начинают работать бесплатно. Как заявляла ранее министра труда Франции Мюриэль Пенико, разрыв в оплате труда на данный момент составляет примерно 25% на протяжении карьеры, разница в доходах лишь увеличивается на пенсии.

Транспаранты участников акций в Париже содержат самые разные требования: "Равная работа - равная зарплата", "Идем против капиталистической и патриархальной системы", "Разрушим патриархат, а не планету", "Мачизм убивает", "Остановите феминицид". Помимо проблемы зарплат, многие участники поднимали вопрос насилия над женщинами, причем не только сексуального. СМИ приводят данные, согласно которым с 1 января этого года 30 женщин стали жертвами "феминицида" - убийства, одна из главных причин которого - принадлежность жертвы к женскому полу.

Среди участников манифестации были не только девушки, но и молодые люди. Некоторые из них держали в руках плакаты с надписями "я не такой" и пояснением, что речь идет о том, что они против сексизма и домогательств.

Отдельный эпизод вызвал неоднозначную реакцию у собравшихся на площади Республики: несколько активистов забрались на колонну в центре площади и нанесли на нее граффити лозунгами, осуждающими порнографию. В конце акции девушки облили монумент красной краской.

В других городах также проходили массовые акции: в Руане, по данным полиции, собралось около 750 человек, около 350 - в Лилле. Марши и митинги проходили также в Марселе, Страсбурге, Лионе, Тулузе и других городах.