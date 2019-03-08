СМИ: лимит бюджета Пентагона в 2020 финансовом году может вырасти до $750 млрд

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Президнт США Дональд Трамп запросит у Конгресса $750 млрд на военные затраты в 2020-м финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Axios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

По их сведениям, Белый дом 11 марта опубликует бюджетный запрос, в котором предложит Конгрессу выделить на военные расходы страны на 2020 финансовый год $750 млрд. При этом $576 млрд администрация попросит направить на базовые расходы Пентагона, а значительную часть оставшейся суммы - на зарубежные операции. На 2019 финансовый год законодатели ранее выделили $716 млрд. При этом в прошлом году на базовые расходы Трамп просил выделить 629 млрд, а 71 млрд - на зарубежные операции.

Как сообщил в среду журнал Foreign Policy, в документе администрация также попросит у законодателей выделить Агентству по ПРО $9,4 млрд по сравнению с $9,9 млрд долларов в прошлом году. При этом возрастет запрос на выделение средств на исследование и разработку гиперзвукового оружия.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства. По мнению Axios, контролирующие нижнюю палату законодательного органа демократы подвергнут критике предложение администрации повысить военные расходы.

13 августа прошлого года Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год, что примерно на $82 млрд больше, чем в 2018 финансовом году.