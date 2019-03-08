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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские войска ведут бои с террористами в районе Абу-Духур на севере страны

Сообщается, что бои ведутся с экстремистской группировкой "Хорас ад-Дин"

ТАСС, 9 марта. Сирийские военнослужащие отражают атаки бандформирований на свои позиции в районе Абу-Духур на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Syria al n 

По его информации, войска ведут ожесточенные боестолкновения с экстремистской группировкой "Хорас ад-Дин", которая считается одним из филиалов террористической сети "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Сирии, и другими отрядами, состоящими из наемников.

Боевики ранее пытались прорвать оборонительные порядки сирийской армии на линии Эс-Суккария - Брагейти - Телль- Кальба, но получили отпор. Артиллерия правительственных сил нанесла ракетно-артиллерийские удары по их базам в глубине Идлиба.

В соседней провинции Хама бандформирования вновь подвергли обстрелу город Мхерде и пытались проникнуть из района Сермания в долину Сахль-эль-Габ у реки Оронт. Как передало агентство SANA, в ответ на эти вылазки армия нанесла массированные удары по форпостам противника в Хан-эс-Сибле и Маар-Шамарине на юге Идлиба. Уничтожены созданные террористами укрепления, командные пункты и склады с оружием, в рядах бандформирований есть убитые и раненые.

В четверг командование ВС республики расширило масштабы операций против вооруженных группировок на севере Сирии, которые нарушают действующее перемирие и нападают на населенные пункты, находящиеся под защитой армии. Военные действия охватили большинство районов на стыке провинций Хама и Идлиб, где должна быть создана демилитаризованная зона.

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