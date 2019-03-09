СМИ: власти КНДР могут готовиться к запуску ракеты

На снимках от 22 февраля изображен научно-исследовательский центр КНДР Санумдон, на котором Пхеньян ранее собирал свои межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и ракеты для запуска спутников. Рядом с центром припаркованы легковые и грузовые автомобили. На расположенной неподалеку сортировочной станции стоят железнодорожные вагоны, рядом с которыми установлены два подъемных крана.

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Власти КНДР возможно готовятся к проведению в ближайшее время ракетного пуска. С таким утверждением выступило в пятницу радио NPR со ссылкой на проведенный анализ снимков коммерческих спутников.

"Если сложить все это вместе, то так будет выглядеть ситуация, при которой Северная Корея строит ракету" - считает эксперт из Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюис, изучивший снимки. Он подчеркнул, что на данный момент невозможно определить, собирается ли Пхеньян запустить военную МБР или же ракету со спутником. Кроме того, продолжил эксперт, неизвестно, когда может произойти запуск.

Отправка на полигон

Согласно выводам американских экспертов, реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись на полигоне Сохэ только с июля и до начала августа прошлого года, после чего полигон, судя по всему, функционировал в обычном режиме.

Сделанные в пятницу снимки показывают, что активность транспортных средств прекратилась, а один из кранов исчез. Эксперты считают, что это может быть связано с приостановкой работ по созданию ракеты в связи с ожиданием дополнительных материалов, либо же ракету отправили на полигон Сохэ.

Льюис полагает, что КНДР, скорее всего, готовится к запуску спутника на орбиту. По его словам, до первого саммита США - КНДР в прошлом году северокорейские должностные лица говорили, что планируют запустить два спутника. Такой запуск, считает эксперт, нельзя рассматривать как агрессивный шаг.

Ракеты, предназначенные для запуска спутников, обычно не подходят для использования в военных целях, отметил он. "Я думаю, что внешняя политика США слишком одержима космическими запусками Северной Кореи", - подчеркнул Льюис.

В четверг представитель Госдепартамента высокого ранга заявил, что американское правительство сочло бы возможный новый космический запуск в КНДР нарушением ею моратория на ракетные испытания. При этом он утверждал, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на состоявшейся в прошлом году встрече с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре подтвердил намерение уничтожить полигон Сохэ.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда - 4"). Западные специалисты считали его испытанием баллистической ракеты большой дальности.