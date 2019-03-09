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Военные Израиля нанесли авиаудары по целям ХАМАС в ответ на запуск ракеты

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь

ТАСС, 9 марта. Израильские военные нанесли авиаудары по целям радикального движения ХАМАС на территории сектора Газа в ответ на запуск ракеты. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

"Ранее сегодня вечером тысячи израильских семей услышали звуки сирены воздушной тревоги и побежали в бомбоубежища, когда по территории Израиля из сектора Газа была запущена ракета. В ответ наши истребители и самолеты только что нанесли удары по нескольким целям ХАМАС, а также объектам подземной инфраструктуры в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Ранее военные информировали о том, что сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Эшколь, который граничит с сектором Газа. Также сообщалось, что в пятницу один палестинец погиб от огнестрельного ранения, полученного им в столкновениях с израильскими военными, которые прошли на границе сектора Газа.

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ПалестинаИзраиль
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