WSJ: власти Китая не хотят проводить саммит c США до завершения торговых споров

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Китайские власти усомнились в целесообразности проведения встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президентом США Дональдом Трампом до того, как Пекин и Вашингтон достигнут окончательной договоренности по торговым вопросам. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников издания, "китайские официальные лица отказываются давать обязательства относительно проведения саммита до тех пор, пока у сторон не будет четкой договоренности". "Неделю назад стороны, как казалось, были близки к согласованию черновой версии соглашения", - констатирует газета. Однако, по ее данным, "китайское руководство было ошеломлено тем, что встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Вьетнаме была неудачной".

Как отмечает издание, "решение Трампа внезапно прервать консультации и уйти вызвало опасения, что на возможном саммите в поместье Трампа "Мар-а-Лаго" во Флориде позже в этом месяце на председателя КНР Си Цзиньпина могут оказать давление, поставив перед выбором в ультимативной форме". В связи с этим власти Китая "хотят, чтобы саммит был, по сути, церемонией подписания [соглашения], нежели дополнительным раундом консультаций, которые могут завершиться неудачей".

В публикации приводится комментарий посла США в КНР Терри Бранстеда. По его словам, "договоренность по большей части выработана", однако, с точки зрения Вашингтона, на саммите могли бы согласовать некоторые вопросы, что стало бы "заключительными штрихами". Бранстед констатировал, что стороны, в частности, пока не достигли договоренности относительно механизма, который позволит осуществлять контроль над соблюдением итогового соглашения.

На прошлой неделе WSJ сообщила, что китайская сторона готова ускорить снятие ограничений, касающихся иностранного владения автомобилестроительными компаниями, а также наращивать объемы закупаемых в США товаров. Власти КНР, как отмечала газета, также согласятся на приобретение китайской корпорацией Sinopec сжиженного природного газа на $18 млрд у американской Cheniere Energy.

В начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он планировал ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.