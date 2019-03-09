CNN: дипломатам США при посещении Пола Уилана запрещено произносить имена и названия

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Американским дипломатам, которые посещают задержанного в России по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана, запрещено в разговорах с ним упоминать имена и названия. Такое утверждение приводится в материале, опубликованном в пятницу на сайте телеканала CNN.

Согласно версии его источников, по решению российской стороны, "сотрудникам посольства США не разрешается предоставлять ему [Уилану] информацию, которая включает в себя имена собственные", а также записи на бумаге. "Им запрещено вслух произносить имена", - сказал одни из источников. Кроме того, Уилану не разрешается обсуждать какие-либо подробности, касающиеся его дела. "По словам источников, официальные лица выполняют эти правила, чтобы не были наложены дополнительные ограничения", - отмечает телеканал.

В материале утверждается, что Уилану также не передают письма от родственников. Их якобы скопилось уже более 100. Ему самому разрешено отправлять письма родным.

Как следует из публикации, Госдепартамент на данный момент не имеет права разглашать подробности, касающиеся дела Уилана, поскольку он не подписал соответствующее разрешение. По версии телеканала, российская сторона препятствует этому.

Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании Borg Warner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.