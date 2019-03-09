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Ситуация на Корейском полуострове

Nikkei: хакеры из КНДР похитили около $570 млн в 2017-2018 годах

В докладе комитета Совета Безопасности ООН указывается, что за этот период Пхеньян предпринял по меньшей мере пять успешных взломов криптовалютных бирж в различных странах Азии
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© REUTERS/Toru Hanai

ТОКИО, 9 марта. /ТАСС/. Хакеры из КНДР за счет кибератак похитили за период с января 2017 года по сентябрь 2018 года около $570 млн, в том числе в криптовалюте. Как сообщила в субботу газета Nikkei, соответствующие данные приводятся в докладе комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР, который может быть опубликован в течение марта.

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По оценкам экспертов комитета, в последние два года Пхеньян предпринял по меньшей мере пять успешных взломов криптовалютных бирж в различных странах Азии. Кроме того, КНДР могла использовать технологии блокчейна для обхода действующего в отношении нее санкционного режима.

В то же время северокорейские компании стали активно задействовать аккаунты в YouTube и Instagram для продажи военной техники, что также запрещено санкциями, говорится в документе. Мессенджер WeChat, по данным комитета, стал еще одним средством, позволяющим КНДР осуществлять нелегальную торговлю в открытом море. В частности, посредством переписки в нем передавалась информация о координатах судов, с которых северокорейские катера затем перекачивали нефть или перегружали товары.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря 2017 года.

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КНДРСитуация на Корейском полуострове
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