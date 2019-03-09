Глава Европарламента сообщил о возможности перенести Brexit на начало июля

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Дату выхода Великобритании из Евросоюза можно перенести максимум до начала июля. Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни в интервью, которое опубликовано в субботу в газетах медиагруппы Funke .

"Я убежден, что дату выхода можно перенести максимум на несколько недель - с конца марта на начало июля в крайнем случае. Потом начинает действовать Европарламент нового созыва", - отметил он.

По его словам, решение об этом предполагается принять на следующей неделе.

"В любом случае британцы должны будут назвать причину для переноса, к примеру, проведение выборов или нового референдума. Они решили уйти [из ЕС], это их проблема, а не наша", - сказал Таяни. По его словам, европейская сторона могла бы немного конкретизировать заявление по Brexit, однако вносить какие-либо существенные правки не намерена.