В ДНР сообщили, что пьяные украинские солдаты застрелили своего командира в Донбассе

Он назвал этот случай характерным для сегодняшней украинской армии и уточнил, что инцидент произошел в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде 6 марта. По словам Басурина, командир взвода первого батальона лейтенант Слобода обнаружил пятерых бодрствующих военнослужащих во время ночного обхода своего подразделения, когда они употребляли спиртные напитки. После этого в ходе словесной перепалки двое сержантов в упор расстреляли своего командира, используя огнестрельное оружие, уточнил Батурин.

По его данным, этот факт стал причиной замены одного из генералов в зоне силовой операции Киева. "Случай с убийством лейтенанта из 128-й бригады переполнил чашу терпения командования ВСУ, и, по имеющейся у нас информации, приказом начальника генерального штаба [Виктора] Муженко командующий оперативно-технической группой "Восток" генерал [Евгений] Мойсюк снят с должности, и на его место спланирован к назначению заместитель командующего морской пехоты ВМС Украины полковник Лучников Артем Владимирович", - добавил Басурин.

Он отметил, что снятию Мойсюка с должности также способствовали факты массового хищения материального обеспечения и оружия, которые выявили комиссии министерства обороны, увеличение числа небоевых потерь, а также дезертирства как на территорию республики, так и на территорию Украины.