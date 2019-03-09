{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что пьяные украинские солдаты застрелили своего командира в Донбассе

Замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что лейтенант Слобода совершал ночной обход и сделал замечание пятерым военнослужащим
Описание
© Степан Петренко/ТАСС, архив

ДОНЕЦК, 9 марта. /ТАСС/. Командир взвода украинских силовиков убит пьяными сержантами в Донбассе. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, сославшись на данные разведки.

На эту тему

Он назвал этот случай характерным для сегодняшней украинской армии и уточнил, что инцидент произошел в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде 6 марта. По словам Басурина, командир взвода первого батальона лейтенант Слобода обнаружил пятерых бодрствующих военнослужащих во время ночного обхода своего подразделения, когда они употребляли спиртные напитки. После этого в ходе словесной перепалки двое сержантов в упор расстреляли своего командира, используя огнестрельное оружие, уточнил Батурин.

По его данным, этот факт стал причиной замены одного из генералов в зоне силовой операции Киева. "Случай с убийством лейтенанта из 128-й бригады переполнил чашу терпения командования ВСУ, и, по имеющейся у нас информации, приказом начальника генерального штаба [Виктора] Муженко командующий оперативно-технической группой "Восток" генерал [Евгений] Мойсюк снят с должности, и на его место спланирован к назначению заместитель командующего морской пехоты ВМС Украины полковник Лучников Артем Владимирович", - добавил Басурин.

Он отметил, что снятию Мойсюка с должности также способствовали факты массового хищения материального обеспечения и оружия, которые выявили комиссии министерства обороны, увеличение числа небоевых потерь, а также дезертирства как на территорию республики, так и на территорию Украины.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеБасурин, Эдуард Александрович
Акции протеста во Франции
"Желтые жилеты" заблокировали мост у Эйфелевой башни
Акция проводится в знак протеста против того, что не выполняются положения Парижского договора о климате
Читать полностью