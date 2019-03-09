"Желтые жилеты" заблокировали мост у Эйфелевой башни

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Манифестанты из числа "желтых жилетов" заблокировали в субботу в Париже мост Йена, ведущий через Сену к Эйфелевой башне. В этом убедился корреспондент ТАСС, побывавший на месте событий.

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Две группы манифестантов сели на асфальт на въездах на мост, перекрыв тем самым автомобильное движение. Как сообщила журналистам одна из представителей манифестантов Леони Коэн, "акция проводится в знак протеста против того, что положения Парижского договора о климате не выполняются и сам он поэтому превратился в ничего не значащую бумагу". "В результате ситуация в экологии планеты ухудшается с каждым днем, количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов не уменьшается ", - подчеркнула она.

Манифестанты подняли над собой транспарант с надписью "За социальную и климатическую справедливость - единый бой". Полиция позволяет пока проводить манифестацию, несмотря на то, что она не была заявлена заранее.

Накануне вечером "желтые жилеты" попытались разбить лагерь поблизости от Эйфелевой башни - на Марсовом поле. Однако немедленно прибывшие на место отряды полиции помешали манифестантам и временно конфисковали у них палатки и матрасы, доски и фанерные щиты, которые те принесли с собой. Манифестанты были окружены кордоном полиции и выпущены только после проверки документов.

В Париже, Страсбурге, Лилле и других городах Франции в субботу проводится 17-й по счету общенациональный день протестов. В столице организаторами заявлен один митинг и три шествия, в частности, от Елисейских полей в восточном направлении, до площади Пор-Руаяль рядом с Лувром. В настоящее время на Площади Звезды у Триумфальной арки собралось около 300 человек.

Порядок в столице обеспечивают 20 подразделений полиции и жандармерии. Под усиленную охрану взяты резиденции президента и премьер-министра Франции - Елисейский и Матиньонский дворцы.