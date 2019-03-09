СМИ: Ким Чен Ын получил подарок от российского министра

ПХЕНЬЯН, 9 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын получил подарок от министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Подробностей относительно того, что именно было передано лидеру КНДР, агентство не приводит. Отмечается, что российский министр передал подарок для лидера КНДР в Москве главе правительственной делегации народной республики, министру внешнеэкономических дел Ким Ён Чжэ, который посещал Россию для участия в девятом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству КНДР и РФ. По данным ЦТАК, в субботу корейская делегация вернулась в Пхеньян и передала подарок Ким Чен Ыну.

В ходе заседания межправительственной комиссии КНДР и РФ, завершившегося 6 марта в Москве, состоялось обсуждение двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также вопросов реализации ряда совместных проектов в сфере транспорта. В частности, Александр Козлов сообщил по итогам встречи, что финансовые институты России и КНДР в ближайшее время согласуют механизм взаиморасчетов и порядка использования средств, которые могут быть направлены для проектов развития народной республики.

Глава Минвостокразвития также рассказал, что в ходе переговоров обсуждалась ситуация с проектом "Хасан-Раджин". В начале 2018 года экспорт российского угля через северокорейский порт Раджин прекратился, несмотря на специальные исключения, предусмотренные резолюциями СБ ООН. Они запрещают странам импортировать уголь из КНДР, однако в последнем таком документе содержится пункт, согласно которому санкции не распространяются на поставки российского угля в рамках "Хасан - Раджин".

Стороны также обсудили проект строительства автомобильного моста через реку Туманная на границе России и КНДР. Козлов сообщил, что Россия подготовила технико-экономическое обоснование и провела необходимые консультации. По его словам, стороны уже договорились об этапах реализации проекта и ответственных лицах.