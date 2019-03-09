Экс-глава МИД Германии полагает, что Меркель не доработает четвертый срок

БЕРЛИН, 9 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии в 2017-2018 годах, социал-демократ Зигмар Габриэль полагает, что канцлер Ангела Меркель не доработает в должности главы кабмина четвертый срок и передаст свои полномочия раньше. С таким предположением он выступил в интервью газете Augsburger Allgemeine , опубликованном в субботу.

Меркель в конце 2018 года сняла с себя полномочия председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером. Она говорила, что собирается доработать срок до 2021 года, но не выдвигать свою кандидатуру в пятый раз. Ее политической наследницей считается Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая возглавляет консерваторов.

"Лично я не думаю, что Ангела Меркель настолько глупа, чтобы таскать с собой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, словно собачку, два с половиной года", - полагает Габриэль, который ранее также возглавлял партию социал-демократов и был вице-канцлером. По его словам, у нынешнего канцлера много преимуществ, но именно сейчас немецкая политика переживает переходный период, в условиях чего избиратели испытывают неуверенность. "Сейчас наступила фаза, при которой людям нужно больше руководства", - сказал Габриэль. Он полагает, что в условиях, "когда мир стоит вверх дном", гражданам нужен политик, который уверенно пойдет в верном направлении.

Социал-демократ подверг критике европейскую политику Меркель. Он считает, что Берлин не отвечает должным образом на инициативы Парижа и оставляет Эмманюэля Макрона "сидеть с протянутой рукой". "Мы упускаем последний хороший шанс, пожалуй, последний из возможных", - сказал Габриэль.

Как сообщил в субботу еженедельник Der Spiegel, в рядах социал-демократов, которые вместе с консерваторами формируют правительство, не захотят продолжать работать в коалиции с Крамп-Карренбауэр в случае, если она досрочно станет преемницей канцлера.