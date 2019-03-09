{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

СМИ: двое детей погибли при взрыве мины в провинции Хама

Ранее в селении Тайбет-эль-Имам при взрыве мины погибли пять человек

ТАСС, 9 марта. Два ребенка подорвались в субботу на мине в селении Наджм-эз-Зухур провинции Хама. Как сообщило агентство SANA, фугасный снаряд был заложен террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ранее контролировавшей этот район.

В четверг при взрыве мины, установленной террористами, погибли пять мирных жителей в соседнем селении Тайбет-эль-Имам.

Во вторник такие же инциденты произошли в провинции Алеппо, где жертвами взрывов мин в трех сельских районах стали 13 сирийцев и еще около 30 человек получили ранения.

SANA указывает, что бандформирования оставили после своего ухода множество фугасов в сельской местности на севере и юге Сирии. Террористы минировали дороги, а также земельные участки, сады и постройки.

Теги
СирияКризис в Сирии
Роухани позитивно оценивает формат сотрудничества Азербайджан - Иран - Россия
Иранский президент также выступил за проведение очередного саммита глав трех государств
Читать полностью