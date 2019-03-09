СМИ: полевой командир движения "Талибан" уничтожен в центральной части Афганистана

ТАСС, 9 марта. Полевой командир радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) уничтожен в результате авиаудара в провинции Вардак в центральной части Афганистана. Об этом в субботу сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на военный источник.

"В результате авиаудара в районе Сайидабад провинции Вардак убит командир талибов Убайд, - сказал собеседник агентства. - Убайд, как полагают, несет ответственность за организацию и проведение убийств нескольких государственных служащих и мирных жителей".

Как отмечает The Khaama Press, провинция Вардак относится к числу нестабильных регионов в центральной части Афганистана. Движение "Талибан" и другие группировки активно действуют в некоторых районах провинции и предпринимают попытки нападений на государственные учреждения и военные объекты.