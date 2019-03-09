Мадуро пообещал дать ответ на каждую попытку агрессии США

КАРАКАС, 9 марта. /ТАСС/. Каждая попытка империалистической агрессии со стороны США встретит решительный ответ патриотов, которые готовы отважно защищать родину. Об этом написал в субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в Twitter .

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"Империя США в очередной раз недооценивает сознательность и решимость народа Венесуэлы. Я уверяю, что каждая попытка империалистической агрессии встретит решительный ответ патриотов, мужчин и женщин, которые любят и отважно защищают нашу родину", - подчеркнул он.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал актом агрессии атаку на энергосистему страны. Как позднее уточнил вице-президент, министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, речь идет о кибератаке, совершенной, вероятно, из США.

В четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствовало практически на всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе.

Сейчас электроснабжение в отдельных районах Каракаса восстановлено. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдепартамент отверг эти обвинения.